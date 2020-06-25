Україна і Угорщина 29 червня відкриють усі пункти пропуску - Сіярто

Усі пункти пропуску на українсько-угорському кордоні відкриються у понеділок, 29 червня.

Про це 25 червня заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У наступний понеділок ми відкриємо всі контрольно-пропускні пункти між Угорщиною та Україною" , - сказав Сіярто.

Він нагадав, що зраз працює лише КПП "Загонь-Чоп".

Сіярто зазначив, що з понеділка, коли будуть відкриті всі інші КПП, буде забезпечено можливість перетину кордону, хоча правила в'їзду до інших країн ще зберігаються.

За його словами, метою ухвалення рішення про відкриття всіх пунктів пропуску було зменшення часу очікування громадян на кордоні і ліквідація великих черг.

