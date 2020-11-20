Україна вводить санкції проти Білорусі та Придністров'я разом із ЄС

Україна та ще 7 європейських держав приєдналися до рішення Ради ЄС від 29 жовтня про розширення санкцій проти керівників невизнаного Придністров'я.

Також Україна приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Александра Лукашенка, йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, що входять до Європейської економічної зони, і Україна та Грузія приєднуються до рішення Ради ЄС", - сказано в повідомленні.

Згадані країни приведуть національну політику у відповідність до цього рішення.

У листопаді ЄС запровадив санкції проти ще 15 білоруських чиновників. До оновленого списку потрапив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше запроваджені ЄС санкції стосувалися 40 представників влади Білорусі. Їх назвали відповідальними за переслідування активістів і опозиції. ЄС і багато західних країн, а також Україна не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.

Санкції проти керівників Придністров'я вперше були запроваджені у 2010 році і з того часу щорічно переглядаються. Наразі їх продовжили до 31 жовтня 2021 року.