Українець утік зі "швидкої" у Польщі, коли його везли до психіатричної лікарні

У Польщі, в місті Косцян, українець Володимир Бурлака утік з автомобіля швидкої медичної допомоги, коли його везли до психіатричної лікарні. Чоловік самовільно вийшов і відправився у невідомому напрямку.

Пишуть, що громадянин України Володимир самовільно вийшов із автомобіля швидкої медичної допомоги та пішов у невідомому напрямку. Його якраз перевозили до психіатричної лікарні.

34-го чоловіка, який проживає у місті Косцян, одразу ж почали розшукувати. Він не виходив на зв'язокіз родиною і ніяк не давав про себе знати. Знайшли українця аж через п’ять днів. Він перебував у селі Келчево, що знаходиться на відстані близько 3 км від Косцяна.

Наразі Володимир перебуває з рідними. З ним усе гаразд. Чоловіка оглянули та передали під опіку родичу.

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