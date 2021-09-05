Українські спортсмени на Паралімпійських іграх 2020 у Токіо вибороли 98 медалей і повертаються додому

Україна на Паралімпіаді 2020 у Токіо здобула 98 медалей і посіла шосте місце за кількістю золотих нагород.

Збірна України виграла 24 золоті медалі, 47 срібних і 37 бронзових. Українські спортсмени взяли участь у 15 видах спорту, в 10 із них здобули нагороди.

Україна за загальною кількістю медалей посіла п'яте місце, за кількістю золотих нагород - шосте.

Перше місце за загальною кількістю нагород посіла збірна Китаю (207 медалей), друге - Великобританії (124 медалі), третє - збірна Російського паралімпійського комітету (118 медалей).

Скріншот: paralympic.org

Як зазначає "Суспільне спорт", найбільшу кількість медалей українські спортсмени вибороли у змаганнях із плавання (43 медалі) та легкої атлетики (24 медалі).

Для української збірної це друга за результативністю Паралімпіада.

Найуспішнішою для України була Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро 2016 року (117 медалей, третє місце).

На Паралімпіаді 2020 року найтитулованішим спортсменом став українець Максим Кріпак. Він здобув сім медалей, із яких - п'ять золотих, одна срібна й одна бронзова. Загалом Кріпак виборов уже 15 медалей на Паралімпіадах, десять із них - золоті. Він п'ятикратний чемпіон світу та десятиразовий чемпіон Європи.