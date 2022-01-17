Українські священики закликали Церкви світу не мовчати в час загрози наступу Росії

«В той час, коли в новинах показують російські танки та армійські підрозділи, розміщені на наших кордонах, а також триває війна на сході України, церква на Заході не робить ніяких заяв», – говорить священик Григорій Семенков, канцлер Харківсько-Запорізької єпархії РКЦ. Про це повідомляє Всеукраїнський Собор з посиланням на CNS.

«Як вірні католики, ми не маємо нічого проти росіян і проводимо регулярні російськомовні Меси, а наша єпископська конференція, будучи аполітичною, ніколи не декларувала позиції щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО чи Європейського Союзу. Але ці приготування Росії до вторгнення становлять для нас серйозну небезпеку».v

Священик повідомив CNS, що, оскільки переговори між НАТО та російськими чиновниками не досягли успіху, більшість католиків вважають, що після цього, ймовірно, нас чекає «велике демонстративне застосування сили з боку Росії».

Він також повідомив про загрозу релігійних переслідувань, оскільки українські католики не впевнені, як російські сили ставитимуться до їхньої церкви.

Отець Роман Крат, судовий вікарій Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ і Україні, також повідомив, про високу ймовірність вторгнення, враховуючи завершення будівництва 750-мильного газопроводу Росії «Північний потік-2» до Європи, а також хороші погодні умови для наступу та малоймовірність військової відповіді НАТО.

Він повідомив, що підтримка російського президента Володимира Путіна серед російськомовних українців-католиків впала через події в окупованому Криму та на Донбасі. Він також сказав, що очікується, що в разі окупації, католицьке духовенство будуть змушувати прийняти російське громадянство, щоб продовжувати служити.

«Путін знає, що деякі західні країни, які вже повністю залежать від російського газу, вибрали б теплі домівки, а не турботу про Україну. Він також стикається з внутрішніми економічними та соціальними проблемами, і йому потрібно відвернути увагу громадськості, щоб показати, що Росія сильна і непереможна під його керівництвом. Незважаючи на те, що ведеться багато переговорів, усі ці фактори вказують про одне – загроза війни» - говорить священик.

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