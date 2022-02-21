Українська школа в Парижі долучилася до акції «Ангели пам'яті»

Учні Української школи Святого Володимира в Парижі долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті», присвяченої Героям Небесної Сотні.

Школярі виготовили паперових ангелів, як символ розстріляних людей і нашої пам'яті про них.

Також у школі провели тематичні уроки, присвячені подіям Майдану та загиблим героям.

Нагадаємо, у Парижі відбулася акція «Хода за дотримання суверенітету України». Захід підтримали асоціації різних країн у Франції, серед яких представники польської, литовської, сирійської, кубинської громад.

Як повідомляється, в Україні згідно з указом Президента від 2015 року відзначають 20 лютого День пам’яті Героїв Небесної сотні.

Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорстокіші протистояння між силовиками та учасниками Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.

17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.