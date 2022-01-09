Українці по всьому світу 9 січня проведуть акцію «Скажи Путіну Ні»

"9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати «ні» Путіну та його імперській політиці. Компроміси з Путіним призведуть лише до нових війн та жертв», - йдеться в повідомленні.

У Києві акція розпочнеться об 11:30 на Михайлівській площі. «Закликаємо Захід «#СкажиПутіну_Ні" на його ультиматум. Диктатор хоче силою відновити СРСР. Це треба зупинити. #УкраїнціЧинитимутьОпір окупантам. Нічого про нас без нас. Україна не прийме ультиматумів проти нашої свободи та спільних інтересів союзників", - підкреслюється у повідомленні організаторів акції.

Також акції українців відбудуться о 15 годині в Чикаго, США, о 14 в Нью-Йорку, США.

Організатори закликали утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори та іншу національну символіку.

https://www.ukrinform.ua