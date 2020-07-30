Україну не включено до оновленого списку країн, з яких можна в'їжджати до ЄС

Україна не увійшла до оновленого списку третіх країн, резидентам яких дозволено в умовах пандемії коронавірусу в'їжджати до держав ЄС, випливає з публікації Ради ЄС.

Комітет постійних представників країн Євросоюзу (Coreper) обговорив напередодні в Брюсселі список, який Рада ЄС оновлює кожні два тижні. В оновленому списку залишаються 12 країн із попереднього переліку: Австралія, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай, Південна Корея, Японія, а також Китай (за умови взаємності зняття обмежень).

З попереднього списку виведено Алжир.

Цей список не є юридично зобов'язувальним. Він має переглядатися кожні два тижні й може оновлюватися Радою ЄС залежно від обставин після консультацій з Європейською Комісією та відповідними установами та службами ЄС у результаті загальної оцінки, заснованої на узгоджених умовах.

Обмеження на поїздки можуть бути повністю або частково зняті або знову введені для конкретної третьої країни, вже внесеної до списку, відповідно до змін в оцінці епідеміологічної ситуації.

Критерії визначення третіх країн, для яких можна знімати діючі обмеження на поїздки, включають, зокрема, "епідеміологічну ситуацію і заходи стримування, зокрема фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні оцінки", зазначалося в рекомендації, оприлюдненій у Брюсселі.

Що стосується епідеміологічної ситуації, долучені до списку треті країни мають, зокрема, відповідати наступним вимогам:

- кількість нових випадків зараження COVID-19 за останні 14 днів на 100 тис. жителів має бути близькою до середнього показника ЄС або нижче його (за даними на 15 червня 2020 року);

- має спостерігатися стабільний або регресний тренд нових випадків за цей період порівняно з попередніми 14 днями;

- загальна реакція на COVID-19 має передбачати, зокрема, такі аспекти, як тестування, спостереження, відстеження контактів, ізоляція, лікування і звітність, а також достовірність інформації і, за необхідності, загальний середній бал за International Health Regulations (IHR).

"Взаємність (дозволу на поїздки - ІФ) також має братися до уваги регулярно і в кожному конкретному випадку", - зазначалося в ухваленій рекомендації.

Рада ЄС також вирішила, що в тих країнах, де продовжують діяти обмеження на поїздки, такі категорії людей мають бути звільнені від обмежень: громадяни ЄС і члени їхніх сімей, довгострокові резиденти в ЄС і члени їхніх сімей; мандрівники, що виконують важливу функцію або мають серйозну необхідність для поїздки.

Рекомендація поширюється на країни, асоційовані з Шенгенським простором, - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.