Украина и Молдова ввели совместный приграничный контроль в ПП "Кучурган-Первомайск"

Совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" ввели Украина и Молдова, сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

"Начинаем совместный приграничный контроль с Молдовой при участии ЕС в ПП "Кучурган-Первомайск". Еще один шаг к управлению границами по стандартам ЕС", - написал он на своем аккаунте в "Твиттер" в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип дали старт работе совместному приграничному контролю в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

Несколько десятков пограничников, сотрудников таможенной службы со стороны Украины и Молдовы, а также представителей Миссии по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) заступили на первую смену.

В пункте пропуска "Кучурган" ежедневно проходят таможенный и пограничный контроль около 10 тыс. человек, а в выходные дни этот показатель увеличивается до 15 тыс. Кроме того, в пункте пропуска оформляется 2-3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. В дальнейшем совместная группа контроля будет состоять из около 60 человек в смену.

Соотношение украинских и молдавских пограничников и таможенников в группе будет составлять 60%:40%.

В апреле текущего года Молдова и Украина согласовали и подписали дополнение к Технологической схеме организации совместного контроля в пункте пропуска "Кучурган".

На первом этапе пограничники Молдовы будут находиться на направлении въезда в Молдову и выезда из Украины (фактически - на границе с непризнанной Приднестровской молдавской республикой).

После завершения первого этапа и практической отработки взаимодействия украинские и молдавские пограничники и таможенники будут работать согласно полной версии Технологической схеме организации совместного контроля.

Совместный КПП "Кучурган-Первомайск" открывается на основании соответствующего межправительственного соглашения. Его открытие поддерживается Евросоюзом в рамках политики соседства по модернизации интегрированного менеджмента границ.

Контроль будет осуществляться на украинской стороне, на КПП "Кучурган", граничащим с приднестровским пунктом пропуска "Первомайск". На первом этапе, который продлится около полугода, сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции Молдавии совместно с украинскими партнерами будут сообща контролировать только операции по экспорту товаров из приднестровского региона. Сотрудники Пограничной полиции будут вести мониторинг транспортных средств и людей, регистрировать въезжающих или выезжающих иностранных граждан и предоставлять заинтересованным лицам информацию о национальном законодательстве в области миграции.

На втором этапе начнется совместный контроль за передвижением товаров - как на экспорт, так и на импорт, а также транспортных средств и физических лиц. При этом на экономических агентов и физических лиц Приднестровского региона не будут налагаться ограничения или запреты, которые могут изменить существующие процедуры перехода границы.

Продукцию растительного и животного происхождения можно будет ввозить и вывозить из Приднестровского региона на основе сертификатов, выданных соответствующими фитосанитарными и ветеринарными службами двух государств, без контроля и взимания оплаты.

Совместный контроль призван упростить передвижение товаров, транспортных средств и физических лиц в соответствии с принципом "одна остановка - одно окно", в частности, путем проведения необходимых таможенных процедур для экспортно-импортных операций с товарами из/в Приднестровский регион, включая подакцизные, в целях значительного сокращения времени таможенного контроля и транспортных расходов, а также путем выборочного контроля транспортных средств и товаров.

Започатковуємо спільний прикорд. контроль з Молдовою за участі ЄС у ПП Кучурган-Первомайськ.Ще 1 крок до управл. кордонами за стандартами ЄС- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 июля 2017 г.