Украина и партнеры ЕС в Европе продлили санкции против России

Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Европейского союза о продлении экономических санкций против России до конца января 2018 года

Об этом сказано в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Федерики Могерини, передает "ДС" со ссылкой на пресс- службу ЕС.

"Совет 28 июня 2017 года принял решение 2017/1148. Решение Совета продляет действие ограничительных мер до 31 января 2018 года. Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Эти государства "обеспечат соответствие своей национальной политики решению Евросоюза".