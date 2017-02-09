Украина — конфликт, в котором не слышно шума (Huffington Post logoThe Huffington Post, США)

Я иду по улицам Киева и читаю афишу: 19 июля здесь будет концерт Depeche Mode. Прогуливаюсь дальше и читаю в Kyiv Post о недавнем столкновении в городе Авдеевке Донецкого региона на востоке Украины.

«Более 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи детей, остаются в такой холод без отопления, электричества и воды», — читаю в сообщении Фонда защиты детей ООН. Думаю о 17 тысячах человек, которые в морозы до —17 градусов остались без электричества и воды. Это население целого города Урбино в Италии (он насчитывает 15 019 жителей) — в темноте, в холоде, в полной изоляции.

Проблеск надежды на окончание конфликта между сепаратистами, которых поддерживает Россия, и украинцами появился после подписания Минских соглашений в Белоруссии президентом России Владимиром Путиным, его украинским коллегой Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, согласовавшими новый режим прекращения огня на Донбассе начиная с 15 февраля 2015 года.

Некоторые из основных пунктов соглашения предусматривали отвод тяжелых вооружений обеими сторонами и мониторинг режима прекращения огня со стороны ОБСЕ. Несмотря на это, конфликт так и не прекратился.

Тем временем кризис на Украине вызывает интерес разных сторон. В 2018 году председательство в ОБСЕ, во главе которой сегодня находится Австрия, возьмет на себя Италия. Первые заявления премьер-министра Италии Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni) относились в том числе к этому конфликту: «Центральной темой в повестке ОБСЕ под председательством Италии будет разрешение кризиса на Украине».

Более того, в ноябре прошлого года председатель Европейского совета Дональд Туск (Donald Tusk) заявил в конце 18-го саммита ЕС и Украины, что Украина готова к безвизовому режиму.

Совсем недавно новый посол США в ООН Никки Хэйли (Nikki Haley) осудила агрессивные действия России во время совещания Совбеза ООН. «США поддерживают украинский народ, который более трех лет страдал от российской оккупации и военного вмешательства», — заявила она.

Одним словом, многие международные организации и многие страны, казалось бы, поддерживают украинский народ, но конфликт до сих пор не урегулирован. Более 1,6 миллиона человек оказались в эвакуации в самой Украине, и при этом в связи с конфликтом, который длится уже не один год, царит молчание. До 19 июля еще далеко, но песня Enjoy the Silence группы Depeche Mode — это, безусловно, лейтмотив нынешнего времени.

Клаудиа Миччике