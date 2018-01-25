Украина - на четвертом месте по числу обращений в Евросуд

Среди общего количества обращений, которые подлежали рассмотрению в ЕСПЧ в прошлом году, доля Украины составляла 12,6% (7,1 тыс.). Это четвертое место в общем количественном рейтинге.

На первом месте Румыния - 17,6% (9,9 тыс.), втором - Россия - 13,8% (7,75 тыс.), далее Турция - 13,3% (7,5 тыс.). Об этом говорится в годовом отчете, обнародованном 25 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2017 году наблюдалось необычное колебание нагрузки - большой объем поступлений дел в первой половине года и значительное количество рассмотренных дел в течение последних шести месяцев. Доля дел, которые были в рассмотрении на начало года, составляла 79 750, к июню выросла до 93 200, а к концу года составила 56 250", - сообщили в ЕСПЧ.

В отчете указано, что среднее количество обращений в ЕСПЧ составляло 0,76 на 10 тысяч жителей от суммарного населения всех стран-членов Совета Европы.

"За прошлый год ЕСПЧ было вынесено 1068 решений о нарушении прав человека (по разным статьям) по отношению к государствам. Из этого числа восемь судебных решений были выдвинуты одновременно относительно нескольких государств: Кипра и Турции; Республики Молдова и Российской Федерации (шесть решений); и Республики Молдова, Российской Федерации и Украины", - указано в документе. Читайте также: Украина не имеет просроченных долгов по решениям ЕСПЧ - Минюст

Из 1068 решений самое большое количество - 305 - было принято по отношению к РФ и Турции (116). В отношении Албании, Лихтенштейна и Андорры - ни одного решения. Украинский показатель - 87.

В общей сложности за период 1959-2017 годов в рейтинге общего количества судебных решений ЕСПЧ относительно нарушения прав человека лидирует Турция, за ней Италия, Российская Федерация.