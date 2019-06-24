Украина одержала знаковую победу над Россией в ПАСЕ

На заседании в понедельник, 24 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы провалила голосование за доклад, который позволил бы российской делегации приехать на июньскую сессию.

О громкой победе Украины на дебатах сообщил в Facebook глава нашей делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация бьется, как всегда. Под дикие вопли российских пропагандистов, которые в коридоре захлебываются в ненависти к нам. Дебаты в ПАСЕ мы выиграли", - поделился он.

По словам Арьева, большинство стран, чьи представители поучаствовали в обсуждении, встали на сторону Киева.

"Но большинство из тех, кто голосует, сидит тихо. Они опускают глаза, они пытаются мало говорить с нами - они понимают, что неправы, но есть директива. Люди, которые учат нас парламентаризму, сами, когда надо, оказываются послушными исполнителями чужой воли, инструментами, а не теми, кто решает самостоятельно. Сегодня в ПАСЕ это было видно ярко, как никогда", - отметил Арьев.

"Бой продолжается. И продлится до среды. Особенно после того, как россияне завтра утром зайдут в этот зал: мы будем отрицать их полномочия, как в 2014 и 2015. И так, мы, украинская делегация в ПАСЕ, сегодня едины, как всегда. Даже если совокупная политическая целесообразность нескольких европейских столиц переедет бульдозером ценности и принципы, мы стоим до последнего", - резюмировал нардеп.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поделилась подробностями. По ее словам, украинская делегация подготовила более 200 поправок для того, чтобы не допустить возвращения России.

"Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейца, 110 против. Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский заговор", - рассказала Геращенко.

При этом, в Европе уже прозвучали и предательские нотки. Так, премьер- министр Великобритании Тереза Мэй выступила за снятие санкционного давления с России в ПАСЕ.

Несмотря на доказательства вины России в катастрофе рейса MH17 на Донбассе и громкие заявления Британии о непризнании аннексии Крыма, Мэй сказала, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - пояснила она.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко возмутилась поведением представителей европейских стран и заявила, что Европа готова к снятию санкций с России.