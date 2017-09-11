Украина поднимет вопрос о приговоре Чийгозу в Совете Европы

Приговор заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу со стороны подконтрольного Российской Федерации (РФ) "суда" в оккупированном Крыму будет главной темой во время встреч министра юстиции Украины Павла Петренко в Совете Европы. Об этом представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в Twitter.

"Приговор оккупантов Чийгозу и вопросы украинских политзаключенных в РФ и Крыму будет одним из центральных во время встреч Павла Петренко в Совете Европы", - заявил Кулеба.

Вирок окупантів Чийгозу і питання політв'язнів в Росії та Криму буде одним з центральних під час зустрічей @Petrenko_Pavlo в Раді Європи. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 11, 2017

По его словам, этот визит министра юстиции в Страсбург будет важным для Украины и пообещла важные новости по результатам встреч.

"Сегодня 20 лет вступления в силу Конвенции о правах человека для Украины. Павел Петренко в Страсбурге. Важный визит, будут важные новости", - резюмировал Кулеба.

Сьогодні 20 років набуття чинності Конвенцією про права людини для @Petrenko_Pavlo у Страсбурзі. Важливий візит, будуть важливі новини. pic.twitter.com/l6M5XbL2AX - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 11, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном полуострове Крым "суд" приговорил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии.