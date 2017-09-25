Украина присоединилась к призыву отстранить Россию от Олимпиады-2018

Национальный антидопинговый центр Украины присоединяется к призыву ряда стран отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

"Минмолодьспорта и Национальный антидопинговый центр Украины категорически осуждает грубое и шокирующее нарушение международных антидопинговых правил, принципов честной игры, моральных и этических норм спорта, которые осуществлялись Россией на государственном уровне, в частности во время зимних Олимпийских игр в Сочи", - уточняется в заявлении.

Такой стала реакция на обращение 17 руководителей национальных антидопинговых организаций с призывом в адрес МОК (Международный олимпийский комитет, - ред.) запретить Российскому олимпийскому комитету участвовать в Зимних играх 2018.

Напомним, еще 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв ряда членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от Олимпиады-2018.