Украина в феврале председательствует в Совбезе ООН

Украина с 1 февраля переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В марте председательство в СБ ООН перейдет к Великобритании.

31 января СБ ООН провел заседание, на котором утвердил предложенные украинским представительством заявление по ситуации на востоке Украины.

В состав Совета Безопасности входят 15 государств-членов - пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Председатели совета сменяются ежемесячно согласно списку его государств-членов, расположенных по алфавиту английских названий.

1 января 2016 года Украина на два года стала непостоянным членом в Совете Безопасности ООН.

Совет Безопасности ООН, согласно уставу, отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Он может вводить международные санкции, разрешать проведение военных операций, направлять миротворческие миссии.

Постоянные члены Совета наделены правом вето, то есть решение в Совбезе может быть принято, только если его поддержали все постоянные члены.

