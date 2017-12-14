Украина вошла в Россию в 1645-ом: Путин переврал историю

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря озвучил свою версию того, как происходило становление Украины и как она "присоединилась" к России. В своем рассказе он перепутал даты, вновь пожаловался на "незаконное вхождение" Крыма в состав УССР и намекнул на необходимость "объединения" России и Украины.

"Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком - Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир, там как-то по-другому центр назывался", - заявил Путин. Вероятно, хозяин Кремля перепутал 1645 год с 1654-м - годом заключения военно-политического союза между Гетманщиной Богдана Хмельницкого и Московским царством (а не Российской империей), которое в официальной версии российской истории называют "присоединением Украины к России".

"В результате нахождения в составе Российской империи вокруг нее прирастала территория за счет многих событий - русско-турецких войн, Второй мировой войны, - продолжил Путин. - Но в 1922, 23, 24 годах большевики почему-то решили, что все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены во вновь создаваемую республику - Украину".

Отдельно Путин упомянул период после Второй мировой.

"Все Причерноморье ушло туда, после Второй мировой войны ушли туда западные области. Так сложилось, ладно. Но в 1954 году взяли и Крым туда отдали - в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного Совета РСФСР, решено было президиумом Верховного Совета", - посетовал президент РФ.

Также Путин заявил, что если "кто-то считает, что Украине лучше развиваться в качестве самостоятельного государства, так тому и быть" и "бороться с этим мнением абсолютно бессмысленно и контрпродуктивно".

"Но весь мир идет по другому пути: люди разных национальностей и вероисповеданий, этнически разные объединяются все ближе и ближе друг с другом. И в Европе это происходит, в Азии, в Северной Америке - везде в мире. Нас сначала растащили, а потом стравили. Мы должны наконец прийти к осознанию того, что выгодно Украине и России, а что контрпродуктивно. Давайте вместе над этим будем думать", - резюмировал российский лидер.

Напомним, что в четверг, 14 декабря проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На этой конференции он в очередной раз заявил, что украинцы и русские - один народ.

Liga.net Украина

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