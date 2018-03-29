Украина выразила готовность направить своих миротворцев в Мали

Украина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии организации в Мали, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Украина является сильным и надежным партнером ООН в миротворческих операциях и будет оставаться стойким приверженцем и контрибутором операций по поддержанию мира. В частности, мы готовы принять участие в Многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали", - сказал Ельченко во время открытых дебатов в Совете Безопасности ООН по вопросам миротворческих операций.

Как отмечает агентство, сейчас украинские военные принимают участие в пяти миротворческих миссиях: в Демократической Республике Конго, Южном Судане, на Кипре, в Судане и Косово. В общем, от Украины в миротворческих операциях ООН принимают участие более 300 голубых касок.

Напомним, что количество представителей ВСУ женского пола в миротворческих миссиях ООН составляет 6,25% от общего количества украинских военнослужащих. В настоящее время проходят службу за границей две женщины- военнослужащие: в составе миссии ООН в ДР Конго и в Косово.

Также в этом году запланировано участие 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины для участия в 9 международных операциях по поддержанию мира и безопасности.