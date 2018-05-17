Украине стоит взорвать Крымский мост - Washington Examiner

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин лично открыл мост, который соединяет материковую часть России с аннексированным Крымом. Длина моста составляет 19 километров, а стоимость - почти 228 миллиардов рублей.

В Украине резко раскритиковали действия России. В частности, украинские дипломаты напомнили, что мост был построен на оккупированной территории. При этом строительство негативно влияет на окружающую среду, судоходство и рыболовство.

По мнению колумниста издания Washington Examiner Тома Рогана, Украина просто обязана взорвать Крымский мост. По его словам, он является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.

"Конечно, с точки зрения Путина, этот мост является всем. Он стоил правительству России банкротства, но предоставляет Путину официальное физическое и психологическое присвоение территории Украины", - подчеркивает автор.

А потому Украине следует применить собственные воздушные силы для того, чтобы, если не разрушить мост, то хотя бы сделать его временно не пригодным для использования. Автор считает, что, несмотря на торжественность и помпезность его открытия, огромное количество внимания со стороны российской пропагандистской машины, авиаудар по мосту станет весомым ответом националистическим амбициям Путина. По его словам, такие действия со стороны Украины четко бы продемонстрировали Москве, что Киев не собирается принимать такую формализацию "кражи территории", и сделает это исключительно в такой способ, который понимает Россия.

Колумнист отмечает, что конечно Путин не оставит подобные вещи без внимания. Наиболее вероятным ответом со стороны Москвы будет эскалация военных действий на Донбассе, однако ждать ее стоит в течение нескольких месяцев, поскольку Путин не решится на любые дипломатические конфликты с Западом перед Чемпионатом мира по футболу.

"Несмотря на это, неотложная моральная актуальность действий очевидна. Любая страна, которая позволяет украсть ее территорию и связать с вором, делает шаг к вымиранию", - заключает автор.

Первой на подобную публикацию отреагировали в посольстве РФ в США. "Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение действительных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", - подчеркнули в посольстве и потребовали от издания объяснений.

В Кремле также не обошли публикацию стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал колонку "уродливым проявлением некачественной журналистики" и подчеркнул, что на нее стоило бы обратить внимание правоохранительным органам, в частности и в самих Штатах.

Напомним, большинство стран мира выразили возмущение открытием моста на аннексированной украинской территории. США осудили возведение Россией моста на оккупированном полуострове, отметив, что "Крым является частью Украины", Евросоюз назвал это еще одним нарушением РФ, а Великобритания назвала открытие моста очередным примером бездумного русского поведения.

Соединенные Штаты осудили открытие российского моста через Керченский пролив. Нарушением украинского суверенитета мост считает и Евросоюз. Сегодня россияне планируют запустить движение по автомобильной части моста. О железнодорожном сообщении еще речь не идет, поедет только легковой транспорт. Грузовики вынуждены подождать, пока российские специалисты дадут заключение, что это безопасно для самого сооружения.