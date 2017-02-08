Украинская дилемма Трампа

Что кроется за возобновлением боевых действий на Украине? За прошедшую неделю в Донбассе — восточном регионе страны, который является очагом сепаратистской деятельности с момента начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной весной 2014 года — произошел целый ряд серьезных столкновений между украинской армией и повстанцами, действующими при поддержке России. Под разрушительным огнем оказалась Авдеевка, украинский город с населением около 20 тысяч человек, и международные наблюдатели спешно призывают к заключению соглашения о прекращении огня. По словам украинского президента Петра Порошенко, в настоящее время речь идет о «чрезвычайной ситуации на грани гуманитарной катастрофы».

Поток взаимных обвинений не иссякает. Российские чиновники возлагают вину за текущий разгул насилия на Украину, осуждая «провокационные действия» Киева и полагая, что Порошенко использует конфликт как способ отвоевать внимание Запада. Украинское правительство, со своей стороны, называет очередное вооруженное столкновение «ярким свидетельством вопиющего пренебрежения, с которым Россия продолжает относиться к своим обязательствам по Минским договоренностям». Речь идет о многострадальном договоре о прекращении огня, заключенном между Киевом и Москвой еще в феврале 2015 года.

Учитывая обширные и распространенные свидетельства о вмешательстве России на востоке Украины есть все основания доверять версии Киева. Но, пожалуй, самый убедительный аргумент в пользу утверждения о том, что инициатором нынешнего витка насилия является Россия, звучит очень просто: возобновление боев по сути совпадает с начавшейся оттепелью в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Действительно, новое наступление было предпринято всего через несколько часов после долгожданной телефонной беседы президента России Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом в минувшие выходные, во время которой, судя по всему, новый президент дал понять, что готов предоставить российскому лидеру широкую свободу действий в «ближнем зарубежье».

Накануне их разговора ходили слухи, что Трамп может в одностороннем порядке ослабить санкции против России с целью укрепления доверия в отношениях с Кремлем. Этого не случилось, но и не совсем понятно, что на самом деле произошло. Пока что администрация Трампа не опубликовала подробного отчета о беседе, состоявшейся 28-го января (Белый дом ограничился лишь публикацией формального резюме разговора несмотря на то, что длился он почти час).

Однако мы имеем неплохое представление о том, что Путин и другие российские чиновники, по их собственному мнению, услышали. Подготовленное Кремлем русскоязычное резюме гораздо обширнее американского, и в нем, по всей видимости, предполагается, что Белый дом использовал звонок, чтобы протянуть Москве дипломатическую оливковую ветвь. Как отмечает эксперт по России Пол Гобл (Paul Goble), помимо всего прочего, в российском резюме заявляется, что в ходе беседы состоялось «неявное признание сфер влияния и равноправия России и США как „партнеров"», а также прозвучало обещание положить конец изоляции, «продолжающейся со времени вторжения на Украину».

На этом фоне российским лидерам можно простить их представления о возможности значительно расширить собственную свободу действий в «постсоветском пространстве», и подтверждение этому мы наблюдаем сегодня на Украине. «Либо Путин испытывает реакцию нового американского президента, либо он уже чувствует, что может рассчитывать на молчаливое одобрение Трампом очередной эскалации на востоке Украины, — пишет журнал Business Ukraine. — В любом случае время нынешнего российского наступления не предвещает ничего хорошего».

Так Белый дом оказывается перед неприятным выбором. Трампа уже давно подозревают в том, что он собирается выстраивать с Россией гораздо более миролюбивые отношения. Как показывают недавние события в Донбассе, Путин и его правительство явно интерпретировали это желание как уведомление о большей свободе действий в отношении Украины — и потенциально других бывших советских владений.

На данный момент не вполне ясно, является ли российское прочтение американской политики верным. Однако в условиях продолжающегося молчания администрации Трампа у Путина и всех нас вполне может создаться впечатление, что так оно и есть.

Илан Берман