Украинский культурный центр в Париже получил имя Василия Слипака

В Париже на фасаде здания Культурно-информационного центра посольства Украины появилась мемориальная доска украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы, Герою Украины Василию Слипаку.

"На фасаде нашего Культурно-информационного центра в Париже появилась мемориальная доска с именем Героя України - солиста Парижской оперы Василия Слипака", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин отметил, что Слипак был уникальной личностью, соединившей музыкальный талант и военный героизм. "На оперной сцене - гениальный Мефистофель, на линии фронта - "Миф", настоящий ангел-хранитель", - добавил министр.

Он также заверил, что в Киеве на Андреевском спуске непременно будет сквер имени Василия Слипака.

Напомним, Василий Слипак с июня 2015 года находился в зоне АТО. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня 2016 года погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах, пел в парижских "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах городов Масси и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" Лиона.

30 июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Слипака орденом "За мужество" I степени, а 20 февраля 2017 года присвоил ему звание Героя Украины (посмертно).

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