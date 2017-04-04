"Украинский вопрос": Путин провел телефонный разговор с Меркель и Олландом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Франсуа Олландом, передает пресс-служба Кремля.

Французский и немецкий политики в первую очередь выразили глубокие соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

Лидеры стран согласились с тем, что нужно наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и договорились обмениваться информацией через спецслужбы.

Основной же темой переговоров стал "украинский вопрос". При обсуждении текущей ситуации на юго-востоке Украины внимание было уделено необходимости обеспечения режима тишины на передовой, а также обращалось внимание на отвод тяжелого вооружения и разведение сил и средств сторон.

Сам Путин заявил, что нужно начать работу по реализации политических аспектов Минских договоренностей.

Как сообщалось, Владимир Путин призывал Украину снять транспортную блокаду части Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики из так называемых "ДНР/ЛНР".