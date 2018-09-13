«Украинский вопрос»: РПЦ созывает внеочередное заседание синода

В пятницу, 14 сентября, пройдет внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви. «Заседание состоится в Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Кирилла»,— сообщается на сайте РПЦ. Ожидается, что темой станет «украинский вопрос», сообщают российские информагентства.

Ранее Священный Синод выразил решительный протест в связи с назначением 7 августа Константинопольским патриархатом своих представителей-епископов на Украине. РПЦ пообещала разорвать общение с Константинополем, если Украинской православной церкви дадут автокефалию.

С просьбой о независимости украинской церкви от РПЦ обращался к Константинопольскому патриарху Варфоломею президент Украины Петр Порошенко.

В Украине сейчас существуют три православные церкви. УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием является признанной в православном мире церковью на Украине. УПЦ Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее представителя еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.