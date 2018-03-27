Украинцам упростили получение виз в Оман

Упрощены поездки граждан Украины в султанат Оман, для этого нужно оформить электронную визу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Украинцы, которые планируют туристическую поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на веб- странице Королевской полиции султаната Оман.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию заграничного паспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование гостиницы и обратный билет.

Оман - государство на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

20 марта Украина заключила соглашение о введении безвизового режима с Катаром.