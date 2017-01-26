Украинцев с ID-картами не пускают в Беларусь

Новые документы не внесли в договор о безвизовых поездках.

Эту информацию на пресс-конференции подтвердил помощник начальника Черниговского пограничного отряда Александр Дудко, сообщает "Укринформ".

"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу", - пояснил Дудко.

По его словам, белорусы заворачивают украинцев с ID-картами независимо от того, есть у них оборудование для считывания информации с таких документов или нет - они просто выполняют существующие договорные обязательства.

"Это вопрос не к пограничникам, а к соответствующим консульским службам Министерств иностранных дел обеих стран", - отметил Дудко.