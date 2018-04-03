Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

С картой э-резидента в Эстонии 99% всех государственных услуг можно получить онлайн.

Украинцы стали лидерами по регистрации компаний карточкой электронного резидента в Эстонии, оформив таким способом 423 компании, сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталий Галицких.

"Украинцы сейчас на первом месте по таким регистрациям - 423 компании, при том что карточку э-резидента в Эстонии получили 2131 гражданин Украины - по этому количеству ваша страна третья после финнов и россиян. Граждане Финляндии, для сравнения, оформили 315 компаний картой е-резидента, Германии - 311. Спрос на это растет", - сказал он.

В целом в Эстонии карточкой е-резидента оформлено 3,444 тыс. компании, тогда как еще в ноябре 2017 года количество таких компаний достигло 3 тыс.

"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет воспользоваться всеми государственными услугами, такими как регистрация компании онлайн, онлайн банкинг, подписывать договора электронной подписью, подавать ходатайства онлайн, 99% всех государственных услуг можно получить онлайн, карта е-резидента открывает государственные услуги Эстонии для всего мира. Это и привлекает украинский бизнес", - пояснил он.

Сообщалось, что Эстония присоединится к заявлению против "Северного потока- 2".

По материалам: Интерфакс-Украина