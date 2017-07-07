Украину не пригласили в Варшаву и на G20. Почему это хорошо?

Польша празднует победу. Серия дипломатических усилий, направленных на встречу американского президента на польской земле увенчалась успехом. Дональд и Мелания Трамп прибыли в Польшу. Такой теплой и радостной встречи, похоже, нынешний глава Белого дома не удостаивался ни в одной из стран Европы. На фоне ожидающих его протестов на улицах и кислых лиц лидеров во главе с Ангелой Меркель польский визит выглядел как легкая разминка перед серьезным боем.

Впереди G20, переговоры по климатическому соглашению, общей политике, встреча с Путиным. Но в Варшаве всего этого нет. Трампа здесь ждали как дорогого гостя, встречая с распростертыми объятиями.

Для Польши визит Трампа - шанс показать Европе кто есть кто и на чьей стороне Америка. Для самого президента США - сотни улыбок народа и власти, обещающих яркую картинку и политические бонусы, серьезный шанс на экономическую сделку и рычаг против Москвы.

Здесь Трамп явно нашел единомышленников. Отношение к мигрантам у американского лидера и польского народа полностью совпадают. Согласно недавнему опросу поляки в большинстве предпочтут покинуть Евросоюз, чем согласиться с наплывом чужаков. Аналогичная ситуация и с климатическим соглашением. Но здесь, если Трамп его полностью отрицает, то Варшава, которая еще в прошлом году говорила о необходимости скорейшей ратификации Парижских документов, сейчас склоняется к замедлению процесса, беспокоясь о своей промышленности.

Такое единение явно идет на пользу двусторонним отношениям, правда в основном ценой разрывая связей со старой Европой.

Трампа в Польше не просто любят, а видят в нем шанс на усиление своего веса в Европе, связывая с ним множество надежд.

Ради выступления Дональда Трампа здесь даже изменили формат и место проведения фронтального польского проекта - саммит Троеморья (Trójmorza), который должен вывести его из региональных на международный уровень. Саммит был перенесен из Вроцлава, где он планировался ранее, в Варшаву. И это несмотря на то, что сами США не являются членами объединения.

Сам Трамп согласился стать специальным гостем саммита. Речь идет о поставках сжиженного американского газа в Европу, а значит - о поступлениях в бюджет и новых рабочих местах для американцев.

За что боролись?

Троеморье - глобальный проект президента Польши Анджея Дуды, которым он во многом заменил прежнюю инициативу с созвучным названием - Междуморье. Проекты строятся на базе идеи европейского Перешейка Йозефа Пилсудского. Основное отличие Троеморья - ставка на экономику и смена состава участников в пользу статусных.

Новый проект объединяет государства-члены ЕС, находящиеся между Адриатическим, Балтийским и Черными морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению. Официально идея состоит в том, чтобы бы дать шанс небольшим странам Центральной и Южной Америки стать независимым от сильных соседей, причем как от северного, так и от западных.

В августе прошлого года в Хорватии 12 стран Центральной Европы инициировали проект Троеморье, незаслуженно обойденный вниманием в Украине. Нас не пригласили - год назад в участники, сейчас даже в гости саммита. Но это совсем не означает, что проект не станет для нас крайне значимым.

Основой нового объединения стала декларация, в которой страны обязались укреплять сотрудничество в области энергетики, транспорта и оцифровке экономики. Нынешний саммит стал вторым в рамках этой инициативы. На ней будет рассмотрен вопрос построения новой сети газопровода, который позволит принимать американский и норвежский сжиженный газ в польском порту Свиноустье и транспортировать его по всей Европе. Маршрут будет проходить через территорию Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Все это должно обеспечить Польше и другим странам энергетическую независимость.

По данным анализа Польского института международных дел диверсификация поставок позволит уйти от монополии России, перебоев с поставками и политического давления. Как заявил в интервью еженедельнику "The Things" Анджей Дуда, саммит важен в первую очередь тем, что на нем будет обсуждаться вопросы диверсификации поставок газа в Европу.

"У нас есть газ из Катара, у нас есть газ из Соединенных Штатов, это также вопрос ценовой конкуренции - где мы получим большую прибыль и кто даст нам лучшие условия. Это окно возможностей, и мы хотим увеличить пропускную способность терминала СПГ, - сказал президент в интервью.

Сама идея диверсификации поставок газа таким образом не нова. Еще в 2013 году Европейская комиссия назвала его "Проектом в интересах сообщества", но средств под него так и не нашли.

Новую жизнь проект получил в прошлом году. Новая ветка должна стать конкурентом Северного потока-2, который строится из России в Германию и пройдет в обход Украины. Его открыто лоббирует не только Россия, но и Германия, и Франция. Совсем недавно Петр Порошенко обсуждал с премьер- министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности, но действия это пока не возымело.

На сегодня транспортный коридор Северо-Южный коридор начат, но далек от завершения. По планам он должен быть завершен в 2022 году, но Польша хочет ускорить процесс. Ключевой вопрос как всегда финансирование. Частично оно поступает от ЕС, но этих средств явно не достаточно. Варшава надеется на помощь администрации Трампа.

Правда, смущает только, что делегация США в этот раз не имеет представителей бизнеса, и выступление главы Белого дома на саммите можно считать чисто декларативным. Но это декларация крайне важна для Варшавы.

Зависимость стран Троеморья от поставок России, по данным PISM.pl

Бонусы здесь видят и в политике, и в экономике. Как отмечает в этой связи известный эксперт и аналитик Lukasz Jasina, сам факт встречи - это уже прорыв. По его мнению крайне важно что Трамп считает эту инициативу - Троеморье - одновременно польской и хорватской. Новизна идеи заключается в том, что американские президенты до этого не строили прочные отношения с этой частью Европы. То же можно сказать и о энергетике, где сотрудничество с США и создание в ЕС рынка для сжиженного газа может повлиять и на планы по созданию Северного потока.

Однако, по оценке PricewaterhouseCoopers и Атлантичского совета на дальнейшее развитие потребуется дополнительные 615 миллиардов долларов. Сумма даже для ЕС весьма значительная, а учитывая конфликт Вышеграда и Западной Европы рассчитывать на ее выплату сложно.

Америка вполне может поставить плечо, если Трамп выполнит свои обязательства. Как заявил Анджей Дуда, контракт о поставках сжиженного газа в Европу будет подписан польскими и американскими компаниями по окончанию консультаций, которые уже начались. Хотя, необходимо отметить, что ни о какой конкретике речь не шла.

... и напоролись

Благостные отношения между Трампом и Польшей в Европе явно не разделяют. "Правое правительство" Польши взывает беспокойство в Брюсселе, где лидеры ЕС высказывают опасения конституционными реформами и давлением на оппозиционные СМИ, но об этом Трамп промолчал, что стало еще одним звонком для Евросоюза.

Как отметила в этой связи Ангела Меркель "Честно говоря, его (Трампа) встреча в Польше и встречи с другими главами государств и правительств стран Центральной и Восточной Европы весьма беспокоит меня. У нас здесь (в Гамбурге - родном городе немецкого канцлера, где открывается саммит G20) собственная программа".

Как пишет "Der Spiegel" "Трамп признается в любви к стране, которая является проблемой для Европы".

"La Repubblica" отмечает, что президент США, которому апплодировали как рок- звезде воспользовался возможностью не только укрепить отношения с национально-консервативным правительством, но и подал точные сигналы перед саммитом G20.

Визит Трампа был отмечен одним нетипичным для Европы обстоятельством. По данным "The Guardian" многие из участников встречи Трампа, приветствовавшие его криками были доставлены в Варшаву на бесплатных автобусах.

"Independent" напоминает, что такие же меры предпринимала советская власть, когда толпы отправлялись в Варшаву, чтобы обеспечить шишкам (bigwigs) из Москвы теплый прием по прибытии.

Провинциалы, приехавшие за сотни километров утверждают, что приехали сами, привезя с собой флаги США, пишет "Miamiherald". Участники освистали приглашение Трампа на трибуну Леха Валенсы, польской "иконы демократии" и лауреата Нобелевской премии мира. Валенса стал главным противником лидера правящей партии ПиС Ярослава Качинского. Последний, кстати, недавно заявил, что хочет вернуть суверенитет и власть из Брюсселя в Варшаву.

На стартующем сегодня саммите G20 Дональда Трампа явно ждет холодный прием, который теперь может лечь тенью на отношения Варшавы со Старым Светом.

А, значит, вопреки сложившемуся мнению, Украине, возможно, сильно повезло, что ее не пригласили на саммит в Варшаву.

В мире намечается новая линия противостояния, с одной стороны которой стоит Старая Европа, с другой новые члены ЕС, которых поддерживает Трамп. Украина, присоединившись к одному из лагерей, рискует получить неприятие другого. Но потеря одного из союзников может дорого обойтись. Поддержанное США Троеморье - это шанс диверсификацию поставок газа, а Старая Европа во главе с Германией - это кроме финансов и поддержки, еще и суть евроустремлений страны. Трамп назвал сердцем Европы Польшу, но на Западе многие с ним не согласятся.

Украина уже один раз "нарвалась", поддерживая во время предвыборной Клинтон и залезая в темные дела сторонников кандидата Трампа. Сейчас в аналогичном положении может оказаться Польша. У Украины же появился шанс подождать и подумать, не выбирая сторону в намечающейся политической драке.

Король Саудовской Аравии, в которой также аплодировали Трампу во время его визита, уже отказался участвовать в саммите G20. Нас просто не пригласили. Может, повезло?

Генрих Тенди Историк, политолог, политический аналитик