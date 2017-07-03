Украины поможет Трампу наладить контакт с Путиным,- Джон Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что усиление Украины позволит американскому лидеру Дональду Трампу вынудить Кремль пойти на компромисс на Донбассе. Такое мнение он высказал в интервью "Апострофу".

"Трамп хочет улучшить отношения с Москвой. Он понимает, что проблема Украины - это большое препятствие для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. И чтобы убедить Кремль пойти на настоящий компромисс, может быть, нужно усилить Украину", - отметил дипломат.

Он убежден, что и вице-президент, и министр обороны, и госсекретарь США имеют исключительно трезвый подход и адекватное понимание кремлевской политики.

"Я не уверен, что Трамп разделяет их взгляды. Но, конечно, они могут влиять на него. И он сам понимает, что политика Кремля, война, которую Россия, Кремль ведет против Украины - это громадное препятствие для улучшения отношений между Россией и Америкой. Поэтому Трамп сам понимает, что Россия должна прекратить свою агрессию в Украине", - сказал Хербст.