Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер во вторник в Каире на 92-м году жизни

Об этом сообщил BBC .

Он руководил Египтом 30 лет, с 1981 по 2011 годы.

При нем страна стала играть ведущую роль в поисках мирного решения ближневосточного конфликта. Египет также нормализовал отношения с Израилем.

Кроме того, во времена правления Мубарака страна достигла значительных успехов в экономике, борьбе с терроризмом и безопасности страны. Египет стал крупным туристическим центром.

В то же время, Мубарака критиковали за использование режима чрезвычайного положения для подавления политических оппонентов, а также за нежелание бороться с коррупцией в его правительстве.

Массовые беспорядки в 2011 году заставили его покинуть власть после 30- летнего правления.

