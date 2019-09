Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на семью политика.

По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура.

BREAKING: Former Zimbabwe President Robert Mugabe is dead, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa has confirmed. pic.twitter.com/VvueVf9kS2 - New Vision UGANDA (@newvisionwire) 6 сентября 2019 г.

Роберт Мугабе с 1980 года занимал должность премьер-министра Зимбабве. В 1987 году он упразднил должность премьера, а себя назначил президентом страны.

Политика отстранили от власти лишь в 2017 году. В результате военного переворота его сместили с должности главы государства, которую он занимал в течение 37 лет.

Роберта Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире".