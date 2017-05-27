Умер бывший советник президента США Збигнев Бжезинский

Американский политолог, оптимистично оценивавший европейское будущее Украины, умер на 90-м году жизни

Американский политолог, социолог и государственный деятель, бывший советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер сегодня умер на 90-м году жизни.

Об этом сообщила его дочь Мика Бжезинска в Instagram. "Мой отец мирно скончался сегодня. Он был известен своим друзьям, как Збиг, своим внукам, как Шеф, а его супруге, как самая прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, который только может иметь девушка. Я люблю тебя папа", - написала Мика.

Збигнев Бжезинский родился в Варшаве в 1928 году в семье дипломата. С 1966 до 1968 года он был членом Совета политического планирования Государственного департамента США. На время президентской кампании 1968 г. Бжезинский был председателем Специальной комиссии Губерта Г. Гемфри. С 1973 до 1976 г. участвовал в создании Трехсторонней комиссии вместе с Дэвидом Рокфеллером и стал ее директором. Членом Трехсторонней комиссии был и будущий президент Джимми Картер. Когда он провозгласил выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 1976 г., Бжезинский, который критиковал внешнюю политику Никсона - Киссинджера, стал его главным советником по вопросам внешней политики.

После победы в 1976 году Картер назначил Бжезинского государственным советником по безопасности. Читайте также Бжезинский предлагает разрешить украинский кризис по образцу Финляндии С 1977 до 1981 г. Бжезинский работал государственным советником по безопасности при президенте США. 1981 г. он был награжден Медалью Свободы "за его роль в нормализации отношений США с Китаем и за его вклад в дело защиты прав человека и государственную политику безопасности США". 1985 г. при администрации Рональда Рейгана Бжезинский работал членом Комиссии по химическим вооружениям при президенте США. С 1987 до 1988 гг. работал в Комитете комплексной долгосрочной стратегии Министерства обороны, был членом Совета национальной безопасности.

С 1987 до 1989 гг. также работал в Президентском Совете внешней разведки (президентская комиссия по надзору за розведывательными службами США). Во время президентской кампании 1988 г. Бжезинский был сопредседателем Консультативной группы по национальной безопасности в команде Дж. Г. В. Буша. Был профессором внешней политики США в Высшей школе международных исследований им. Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса и был сопредседателем в Американском комитете за мир в Чечне.

В октябре 2014 в интервью одному из украинских телеканалов он оптимистично оценил европейское будущее Украины, отметив дух и решимость украинцев в противодействии посягательствам России. Он отметил, что украинцы не только заслуживают быть в Европе, они уже являются европейцами и добьются своего, при условии, что одолеют коррупцию, которая деморализует государство, общество и даже вооруженные силы. Россия вынуждена будет смириться и пройти путь очищения, иначе ее ожидает судьба "задворков Китая".

По материалам: УНИАН