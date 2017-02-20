Умер постпред России при ООН и антиукраинец Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью- Йорке в возрасте 64 лет. Об этом 20 февраля сообщил МИД России.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин, - говорится в заявлении ведомства. - Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования".

Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, сообщает The New York Post. По информации газеты, дипломат находился в здании российского посольства, когда, около 9:30 по местному времени почувствовал недомогание в связи с "проблемами с сердцем", сообщил анонимный источник. Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.

Со времен аннексии Крыма и вооруженной агрессии России против Украины Виталий Чуркин в Совете безопасности занимал откровенно антиукраинскую позицию, неоднократно пользуясь правом вето в ходе принятия важных резолюций.

В частности, в ноябре 2014 года Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по так называемым «выборам» на Донбассе, назвав его «неадекватным». В документе, предложенном Литвой, утверждалось, что проведение 2 ноября голосования на востоке Украины противоречит положениям достигнутых в сентябре 2014 Минских договоренностей.

25 января 2015 года Россия заблокировала резолюцию относительно обстрела террористами и поддерживающими их российскими войсками Мариуполя, в ходе которого погибли 30 человек.

29 июля 2016 года Россия заблокировала в Совбезе ООН украинский проект заявления относительно включения аннексированного Крыма в состав Южного федерального округа.

Использованы материалы издания "Фраза".