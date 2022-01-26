Уряд Чехії схвалив передачу Україні артилерійських снарядів

Влада Чехії схвалила надання Україні 4000 артилерійських снарядів на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє місцеве видання Idnes.

За інформацією ЗМІ, 26 січня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безоплатно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів. З її слів, в Україну могло бути відправлено близько 5000 одиниць боєприпасів.

За даними Idnes, уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. доларів).

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці, - заявляв сьогодні у парламенті прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових постачань озброєння Україні.

Пізніше Міноборони Чехії у Twitter офіційно підтвердило інформацію про постачання.

"Передачу 4006 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Україні нещодавно на своєму засіданні схвалив уряд Чехії. Це буде зроблено через угоду про пожертвування, - повідомили у відомстві.