Уряд Канади привітав Байдена з перемогою на виборах

Очільник уряду Канади Джастін Трюдо привітав Джо Байдена з перемогою на виборах глави Сполучених Штатів Америки. Крім цього, прем'єр-міністр привітав і кандидата у віцепрезиденти Камалу Харріс.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю Джо Байдена і Камалу Харріс. Наші дві країни - близькі друзі, партнери та союзники. У нас відносини, які вважаються унікальними на світовій арені. Я чекаю на можливість працювати разом і розвивати їх разом з вами, - зазначив Трюдо.

Крім того, з перемогою лідера демократів привітали мери Лондону і Парижа.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп має намір подати до суду.