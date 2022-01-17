Уряд Німеччини продовжить політику попередньої влади щодо зброї для України, - Шольц

Федеральний уряд Німеччина продовжить політику попередників щодо надання Україні оборонного озброєння.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Не можна нехтувати пересуванням військ уздовж українського кордону. Вони є масштабними і становлять загрозу суверенітету України", - сказав німецький канцлер. Шольц акцентував на важливості в цій ситуації робити все можливе для недопущення військової інтервенції та заявив, що Європа очікує від Росії кроків у напрямку деескалації.

Німецький політик зазначив, що за допомогою процесів ОБСЄ було зроблено все, аби забезпечити взаємне визнання недоторканності кордонів у Європі. Йдеться про повагу суверенітету та територіальної цілісності кордонів. "Ніхто не буде знову гортати підручники з історії та дивитися, де раніше проходили кордони", - заявив Шольц.

Чіткий меседж, який уряд у Німеччині посилає разом з союзниками в ЄС і НАТО: будь-яка військова інтервенція, будь-яка загроза цілісності України за допомогою військового вторгнення матиме високу економічну та політичну ціну, наголосив канцлер ФРН. Але, додав він, метою є запобігти такому розвитку, адже "постраждають усі".

На запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".

На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.

Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху.

Як повідомлялось раніше, за даними німецького видання Bild, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 і комплексів протидії БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.