Усі країни ЄС готові підтримати санкції проти Росії у разі нового вторгнення в Україну - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що всі країни Європейського Союзу готові підтримати санкції проти Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це він сказав 17 лютого.

Посадовець зазначив, що все ще вірить в дипломатичний шлях розв'язання проблеми - попри нове загострення ситуації на Донбасі. Проте запевняє, що у ЄС вже підготували повний пакет санкції на випадок повномасштабного вторгнення.

Боррель не розповів, чого саме стосуватимуться санкції, але зазначив, що серед головних обмежень буде енергетика. За словами посадовця, усі країни у Раді міністрів закордонних справ ЄС готові одноголосно підтримати санкції проти Росії. На уточнення про те, чи входить до цього переліку навіть Угорщина, Боррель відповів ствердно.

Санкції Заходу

Серед обмежень, які Захід анонсував у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зокрема санкції щодо найбільших російських банків та від'єднання Росії від системи SWIFT. Йдеться також про зупинку запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Пізніше з'явилися повідомлення, нібито Європейський Союз та США вирішили відмовитися від ідеї від'єднати російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. Але Блінкен заявив, що для Заходу важливо бути готовим запровадити санкції, зокрема й фінансові.

Законодавці США також подали низку законопроєктів про стримування російської агресії. Зокрема, пропонують обмежити операції з російськими компаніями в енергетичній, фінансовій, гірничодобувній та аерокосмічній сферах; ввести нові санкції проти Путіна, високопосадовців та російської банківської системи тощо.

Можливий напад Росії

В українській розвідці казали, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України взимку 2022 року. Американські розвідники (відповідно до можливого сценарію, яким поділився Bloomberg) вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, з Білорусі та з боку російського кордону.

За даними Міноборони, наразі біля кордонів України залишаються 140 тисяч російських військових. Водночас українська влада запевнила, що армія готова дати відсіч, а партнери на нашому боці. В МЗС закликали зберігати спокій, консолідуватися й уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Крім того, поки що Міноборони України не помічало формування біля наших кордонів наступальних угруповань РФ. А міністр оборони сказав, що не вірить у взяття Києва: мовляв, наступати на столицю можна лише з боку Білорусі, але там три чверті кордону - болота і складний рельєф, який буде важко пройти.

Громадське телебачення

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