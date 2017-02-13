Утверждение закона о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах состоится после 15 марта

Утверждение закона для ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в Нидерландах пройдет уже после выборов в Нижнюю палату парламента Нидерландов 15 марта, передает УНН со ссылкой на Nu.nl.

"Дебаты в Нижней палате парламента, по словам ее представителя, возможны уже на следующей неделе", - пишет издание.

Отмечается, что следующая неделя является последней перед избирательным перерывом.

Сообщается, что после рассмотрения в Нижней палате закон, вводящий в действие ратификации, отправят в Верхнюю палату, которая соберется только 7 марта. Однако документ достоверно не будет утвержден в тот же день. В среднем процедура утверждения в Верхней палате занимает около трех месяцев.

Как сообщал УНН, запуск "безвиза" для Украины ожидается 12 июня.