Ув'язнений опозиціонер Навальний оголосив голодування

Засуджений російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз відбуває своє покарання у виправній колонії, оголосив про голодування

Про це він повідомив у новому дописі на Instagram-сторінці.

"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Так що лежу голодний, але поки з двома ногами", - зазначив він.

Навальний зауважив, що у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

"Замість медичної допомоги у мене катування позбавленням сну (будять 8 разів за ніч), і адміністрація, підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибиралися навколо мого ліжка. Ті так і кажуть: "Льоша, вибач, але ми тупо боїмося. Це ж Володимирська область. Життя зека коштує менше пачки сигарет", - написав він.

26 березня Олексій Навальний заявив, що у нього дуже болить спина, оніміла нога, але в необхідній медичній допомозі адміністрація колонії йому відмовляє.

Згодом, понад 20 російських лікарів написали відкритого листа із вимогою надати медичну допомогу хворому опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває покарання у колонії.

