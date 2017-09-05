Узбекистан обвалил свою валюту вдвое

С 5 сентября доллар США в Узбекистане будет стоить 8,1 тысячу сумов, на прошлой неделе курс доллара составлял около 4210 сумов

Центробанк Узбекистана провел девальвацию национальной валюты, снизив ее официальный курс вдвое.

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на данные регулятора.

С 5 сентября доллар США в Узбекистане будет стоить 8,1 тысячу сумов.

Для сравнения, на прошлой неделе курс доллара составлял около 4210 сумов. В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента

2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о валютной либерализации.

Как гражданам, так и компаниям разрешается свободно приобретать и продавать валюту, при этом курс сума будет устанавливаться рыночными механизмами.

Как передавал казахстанский телеканал Atameken Business Channel, жители Узбекистана в преддверии девальвации скупали бытовую технику и продукты питания, опасаясь резкого роста цен после 5 сентября.

В то же время некоторые эксперты считают, что либерализация валютного рынка - необходимый шаг для того, чтобы Узбекистан смог стабилизировать собственную экономику.

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До указа о либерализации в Узбекистане сформировалось несколько курсов иностранной валюты: официальный, биржевой (по которому банки меняют деньги предприятиям) и курс черного рынка, который примерно в два раза превышал официальный. Именно курс черного рынка использовала основная часть населения.

Український Бізнес Ресурс

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