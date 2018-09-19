Уже в октябре в ПАСЕ могут начать процесс возвращения России

9 октября Парламентская ассамблея Совета Европы может внести в регламент поправки, которые позволят делегации РФ вернуться в ПАСЕ. Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд согласовал это решение с представителями России, а также с Берлином и другими европейскими столицами. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

Речь идет не только о возможном возвращении делегации РФ, но и о существенном усложнении санкционного механизма для того, чтобы применить его в отношении к России было гораздо труднее.

Так, речь идет о повышении количества голосов для наложения санкций с половины до двух третей. Кроме того, Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет много людей в зале - количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопросы, не будет известно заранее.

Отметим, что РФ не упоминается проекте резолюции. Таким образом, в ПАСЕ планируют завуалировать истинную причину принятия поправок.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев заявил об отставке в случае возвращения делегации России .

Также мы сообщали, что в ПАСЕ приняли решение, которое позволит вернуть Россию в ассамблею.