В Абхазии проходят "выборы" президента. МИД Украины заявил об их непризнании

Министерство иностранных дел Украины "решительно осуждает" проведение так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Украина не признает президентские "выборы", которые проходят в Абхазии 25 августа. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа. Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории", - сказано в заявлении.

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ, добавили в МИД.

25 августа в Абхазии проходят президентские "выборы", на которых с действующим главой непризнанной республики Раулем Хаджимбой борются восемь соперников, сообщает РБК.

Выборы должны были пройти 21 июля, но из-за внезапной болезни оппозиционного политика Аслана Бжании были перенесены, чтобы Бжания смог принять в них участие. По состоянию здоровья он снял свою кандидатуру незадолго до новой даты голосования.

В Абхазии проживают 242 756 человек, в избирательные списки внесено почти 117 тыс. избирателей. Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, не позднее чем через 14 дней состоится второй тур.

Хаджимба занимает пост президента Абхазии с 2014 года.

Абхазия провозгласила суверенитет в 1994 году. Независимость территории признана пятью государствами, включая Россию. ООН рассматривает регион как территорию Грузии.