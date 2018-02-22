В Администрации президента США заявили о подготовке новых санкций против РФ за кибератаки

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые санкции против России в ответ на вмешательство в выборы и кибератаки прошлого года.

Об этом в среду, 21 февраля, заявили трое высокопоставленных чиновников Белого дома, отвергая критику касательно слишком вялых действий в этом вопросе, сообщает Reuters.

Республиканцы и демократии, которые почти единогласно приняли новый законопроект о санкциях против России прошлым летом, критиковали Трампа за то, что он не наказал Москву и обвинили в мягком отношении к своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Обвинения американских законодателей последовали после решения администрации Трампа в январе не объявлять санкции против России в соответствии с новым законом.

На брифинге для группы журналистов трое должностных лиц, принимающих участие в работе над санкциями, отметили, что процесс продолжается медленно по юридическим причинам и не может быть ускорен в ответ на критику.

Они не предоставили подробную информацию о том, когда администрация президента США примет решение о санкциях или какие ограничительные меры будут рассмотрены.

"Процесс по санкциям длительный, он сложный, он некрасив. Но когда у нас будут доказательства и мы будем готовы, мы введем санкции", - сказал один из чиновников.

Чиновники заявили, что некоторые санкции уже были наложены на две российские компании, упомянутые в обвинении команды спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Речь идет о Concord Catering и о Concord Management and Consulting, контролирующих Internet Research Agency - группу, которая координировала процесс вмешательства.

При этом, как отмечает Reuters, санкции на эти организации были наложены в июне за российское вторжение в Украину.

Чиновники также заверили, что администрация рассматривает меры в ответ на разрушительную кибератаку вируса NotPetya прошлого года. На прошлой неделе Белый дом заявил, что атака вируса NotPetya, которую в июне 2017 года осуществили российские военные, распространилась по всему миру, вызвав убытки на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке.