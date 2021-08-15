В Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал

Об этом 14 августа заявил глава Белого дома Джо Байден.

"На основе рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных групп я санкционировал развертывание примерно 5 тыс. американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску в связи с наступлением талибов", - сказал он.

Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

"Я поручил государственному секретарю [США Энтони Блинкену] поддержать президента [Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", - объяснил Байден.

По его словам, представителей "Талибана" предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, "будут встречены быстрыми и сильными" военными ударами США.

Байден также выразил сочувствие "храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности".

"Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", - подчеркнул Байден.