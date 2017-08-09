В Афганистане "Талибан" отпустил на волю 235 заложников

Боевики исламистской группировки "Талибан" во вторник, 8 августа, отпустили на волю 235 заложников из отдаленного села в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, передает DW.

Это стало следствием переговоров с участием местных старейшин и местных чиновников, сообщил пресс-секретарь главы администрации провинции Забихулла Амани.

"Их безопасно эвакуировали в город Сари-Пуль, однако неизвестное количество людей до сих пор остается среди заложников", - цитирует Амани информагентство AFP.

Источники информагентства среди силовиков сообщают, что "Талибан" удерживает еще около сотни человек. Сами же освобожденные "настолько шокированы, что не могут даже рассказать нам о других заложниках", пояснил глава администрации провинции Мохаммад Захер Вахдат.

На прошлой неделе исламисты напали на одну из шиитских деревень в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана и убили по меньшей мере 50 гражданских, среди которых - женщины, дети и старики. Как сообщил представитель администрации, в нападении участвовали боевики как "Исламского государства", так и "Талибана", в том числе и иностранцы. В "Талибане" отрицают причастность к атаке.