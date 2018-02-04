В Афинах более 100 тыс. человек приняло участие в митинге "Македония - это Греция"

4 февраля в Афинах прошел митинг "Македония - это Греция", в котором участвовало более 100 тыс. человек. Об этом сообщает АР.

Главное требование митингующих - чтобы соседняя страна не использовала в своем названии слово "Македония". Греки считают, что это историческое название принадлежит им. Кроме того, они подозревают македонцев в территориальных претензиях.

Участники акции скандировали: "Руки прочь от Македонии!", "Македония принадлежит Греции!" и другие подобные лозунги.

В то же время около 700 левых и анархистов организовали "контрмитинг", призывая к балканскому единству.

В какой-то момент ультраправые пытались атаковать оппонентов, однако полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить их отступить. Те в ответ стали бросать камни в правоохранителей.

Также есть сообщения о случаях нападений анархистов на байкеров.

Сейчас соседнюю с Грецией страну под ее конституционным названием - Республика Македония признали более 120 государств мира. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".