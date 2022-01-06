В Алмати захопили телевежу "Коктобе"

Сьогодні, 6 січня, в Алмати (Казахстан) невідомі захопили телевежу "Коктобе".

Про це повідомляє UA з посиланням на Інформаційно-аналітичний портал ORDA Kazakhstan.

Телевежа "Коктобе" - телевізійна та радіомовна вежа в Алмати, яка була введена в експлуатацію 1 червня 1984 року.

Сама вежа (371,5 м) є другою за висотою спорудою Казахстану, що вільно стоїть, а також чотирнадцятою за висотою телевежею у світі.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що у місті чути звуки пострілів на площі Республіки.

На всій території Казахстану на тлі масових протестів, які розпочались 2 січня, запровадили надзвичайний стан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій вирішальним є вплив Російської Федерації.

Токаєв заявив, що події останніх днів у Казахстані є "терористичною загрозою" та "підривом цілісності держави".

ОДКБ повідомила про згоду на введення військ. Протести викликало подвійне підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів.

Протестувальники висунули й політичні вимоги, зокрема про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень, Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

5 січня Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду безпеки очолив діючий президент Токаєв. В цей же день уряд Казахстану пішов у відставку.

Президент Токаєв дав доручення запровадити державне регулювання цін на соціально значущі товари, бензин та дизельне пальне.

В країні запроваджено мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення на 180 днів.



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