В Армении часть военных перешли на сторону протестующих

На антиправительственные протесты в Армении на улицы вышло более 140 тысяч людей, сегодня к ним присоединились военные. В Министерстве обороны Армении подтвердили факт того, что группы военнослужащих миротворческой бригады присоединились к протестам. В заявлении Минобороны Армении отмечается, что к частям, которые самовольно оставили места дислокации будут применены меры, сообщает "Радио Свобода".

В Ереване 23 апреля в оппозиционных протестующих, которые требуют отставки премьер-министра, бывшего президента Армении Сержа Саргсян, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.

Они заявили, что "единые со своим народом".

В столице Армении утром было парализовано движение на ряде центральных улиц. Кроме того, сотни демонстрантов блокируют улицы и перекрывают движение транспорта в разных районах города в рамках объявленной лидером протестов Николой Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

В третьем по величине городе Армении, Ванадзоре, бастуют работницы местной швейной фабрики "Глория".

Армянские военные перешли на сторону демонстрантов pic.twitter.com/IYhZFwhka6 - ARMENIA Today (@NewsHayCom) 23 квітня 2018 р.

Накануне Никола Пашиняна, который возглавляет оппозиционную парламентскую фракцию "Элк", задержала полиция по обвинению в незаконном проведении собрания. Как сообщил 23 апреля адвокат депутата Рустам Бадасян, ему не известно, где находится Пашинян. Оппозиционер был задержан вскоре после встречи с премьер-министром Сержем Саргсян, во время которой сторонам не удалось договориться о начале диалога.

На многотысячном митинге оппозиции его участники решили проводить мирные акции гражданского неповиновения ежедневно, и каждый вечер собираться на площади Республики независимо от того, сколько людей задержит полиция. По официальным данным, 22 апреля в Ереване задержали более 200 человек. В результате столкновений демонстрантов с полицией в больницу доставили 15 человек.

По материалам: Радио Свобода