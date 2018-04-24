В Армении оппозиция требует внеочередные выборы в парламент

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что Национальное собрание должно назначить премьер-министром страны избранника народа

В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает Newsam.

"Национальное собрание назначает премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До того формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы", - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что готовы обсудить условия передачи власти. "И теперь, поскольку Саргсян (экс-премьер министр Армении, - ред.) удалился, мы готовимся утром в среду в 11:00 продолжить переговоры с и.о. премьер- министра Кареном Карапетяном о передаче власти. И чем скорее это произойдет, тем лучше", - добавил Пашинян, подчеркнув, что революция не может быть половинчатой.

22 апреля 2018 года в Ереване состоялся самый массовый митинг с истории страны - протестовать вышли 200 тысяч человек. Во время массовых акций протеста в столице Армении госпитализированы 10 человек.

23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, против назначения которого в Ереване несколько дней продолжались массовые протесты, подал в отставку. На экстренном заседании кабинета министров исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Карена Карапетяна.