В Армении после задержания пропал оппозиционный лидер

По состоянию наутро 23 апреля местонахождение депутата Национального собрания Армении, лидера протестов против власти Саргсяна, Николы Пашиняна неизвестно

Об этом сообщил адвокат Рустама Бадасяна, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в полиции ему подтвердили, что 22 апреля Пашинян находился в севанском отделении полиции, но был переведен. Куда именно, в полиции указать отказались.

По оценке адвоката, эта ситуация грубо нарушает право Пашиняна на защиту.

Акции протеста в Армении продолжаются. По состоянию на 22 апреля было известно о почти 300 задержанных