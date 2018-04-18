В Армении тысячи протестующих вышли на улицы Еревана после назначения Саргсяна премьером-министром

Десятки тысяч протестующих собрались в центре столицы Армении Ереване после назначения премьером страны Сержа Саргсяна. Как сообщает Радіо Свобода, демонстранты вышли на площадь Республики, держа армянские флаги и выкрикивая "Армения без Сержа".

Протесты также проходят в других городах, включая Гюмри и Ванадзоре.

17 апреля, во время заседания парламента Армении Сержа Саргсяна утвердили на должность премьер-министра. Его кандидатуру выдвинули властная Республиканская партия и ее союзник - Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн". Позже президент Армен Саркисян утвердил Саргсяна на посту премьера.

Решение было принято на фоне массовых протестов оппозиции, лидером которых является оппозиционный депутат Никол Пашинян.

Участники акции сегодня начали блокировать правительственные здания в Ереване, в частности, Генпрокуратуры, Центрального банка, Кассационного суда, Комитета госдоходов, новый корпус правительства, где расположены несколько министерств, в том числе Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Лидер протестующих Никол Пашинян отметил, что в Армении начинается "народная, ненасильственная бархатная революция".

После конституционных изменений 2015 года премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.